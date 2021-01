Java: Suche nach Opfern eingestellt

Jakarta. Knapp zwei Wochen nach dem Flugzeugunglück vor der indonesischen Insel Java haben die Behörden 43 Opfer identifiziert. Die Suche nach weiteren Leichenteilen sei am Donnerstag eingestellt worden, sagte der Chef der nationalen Such- und Rettungsagentur. Insgesamt waren 62 Menschen an Bord der Maschine der Sriwijaya Air gewesen, als diese am 9. Januar kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt war. Der Leiter des Nationalen Verkehrssicherheitskomitees, Soerjanto Tjahjono, sagte, die Suche nach dem Stimmenrekorder aus dem Cockpit werde aber fortgesetzt. (dpa/jW)