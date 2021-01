Italien: Festnahmen bei Antimafiarazzien

Rom. Bei einem großangelegten Antimafiaeinsatz haben Ermittler in mehreren Teilen Italiens Dutzende Verdächtige festgesetzt. Unter den Beschuldigten sind sowohl mutmaßliche Bosse der ’Ndrangheta aus Kalabrien als auch Unternehmer, Behördenleute und Politiker. Wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Donnerstag weiter berichtete, kamen 13 Menschen ins Gefängnis, 35 wurden unter Hausarrest gestellt. Erst vor rund einer Woche hatte in Kalabrien einer der größten Mafiaprozesse der vergangenen Jahrzehnte begonnen. (dpa/jW)