Mehr als 30 Tote nach Anschlag in Bagdad

Bagdad. Bei einem schweren Anschlag in Bagdad sind Dutzende Menschen getötet oder verletzt worden. Nach Angaben von Gesundheitsminister Hassan Al-Tamimi kamen mindestens 32 Menschen ums Leben, als sich zwei Selbstmordattentäter am Donnerstag morgen auf einem großen Altkleidermarkt im Zentrum der irakischen Hauptstadt in die Luft sprengten. Mindestens 110 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Es war der schwerste Anschlag in Bagdad seit drei Jahren. Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums sprengte sich zunächst ein Mann inmitten von Händlern und Kunden auf dem Markt in die Luft. Nachdem zahlreiche Menschen herbeigeströmt waren, um den Opfern zu helfen, zündete ein zweiter Attentäter seinen Sprengstoffgürtel. Bis jW-Redaktionsschluss bekannte sich niemand zu dem Anschlag. (AFP/jW)