Ruth Klüger gestorben

Die österreichisch-US-amerikanische Autorin und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger ist in der Nacht zum Dienstag im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit in Kalifornien gestorben. Das teilte der Zsolnay-Verlag am Mittwoch mit. Die 1931 in Wien geborene Holocaustüberlebende emigrierte 1947 in die USA. Sie lehrte Germanistik an der University of Virginia, in Princeton sowie an der University of California in Irvine. Im Bundestag schilderte sie anlässlich des 71. Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau im Januar 2016 ihr Leid von damals und lobte die BRD für ihre Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen. (dpa/jW)