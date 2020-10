Das Erste Privatdetektiv Zankl hat ein Problem: Bei Ausgrabungen könnte die Leiche des Auftragskillers gefunden werden, die er dort vergraben hatte: »Die Donau ist tief«

Ihre Meinung: Lockern oder verschärfen?

Welche Coronaregeln sind richtig?

Die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus steigt. In einigen Städten in NRW wurden die Grenzwerte Mitte September überschritten. Martinszüge, Weihnachtsmärkte und Karnevalsveranstaltungen werden schon jetzt abgesagt. Die Stornierungen für die Herbstferien sind im vollen Gange, denn immer mehr Urlaubsziele werden als Risikogebiet eingestuft. Und Schuld an der Misere soll die Partyjugend sein? Hm.

WDR, 20.15 Uhr

Die Donau ist tief

Ein Krimi aus Passau

Privatdetektiv Ferdinand Zankl wird unter Mordverdacht verhaftet. Nicht sein einziges Problem: Bei archäologischen Ausgrabungen im Bayerischen Wald könnte die Leiche des Auftragskillers gefunden werden, die er dort vergraben hatte. Fortsetzung vom Passau-Krimi »Freund oder Feind«. D 2020.

Das Erste, 20.15

Wenn Eltern ihre Kinder misshandeln

Eine Zahl, die wirklich fassungslos macht: Mehr als 20.000 schwere Misshandlungen von Kindern zählt die Kriminalstatistik jährlich. Für 130 Kinder enden diese Leiden tödlich. Wo liegen die Schwachstellen im Kinderschutz? Im Zentrum der Kritik stehen oft die Jugendämter. Die Dokumentation von 2018 wertet Ergebnisse einer Studie der Hochschule Koblenz aus, für die bundesweit Mitarbeiter der Behörde befragt wurden.

HR, 23.00

Vorwärts und nicht vergessen

Der Komponist Hanns Eisler

Wir erheben uns von den Plätzen: Hanns Eisler, geboren am 6. Juli 1898 in Leipzig, gestorben am 6. September 1962 in Berlin, war Komponist und Sozialist. 1933 emigrierte er über Frankreich, Dänemark, Großbritannien und die Niederlande in die Vereinigten Staaten. 1949 siedelte Hanns Eisler in die DDR über. Er wurde geehrt und kritisiert, er blieb: ein Kommunist. Und ein herausragender Künstler.

MDR, 23.10

Streik

Obwohl die 1.100 Mitarbeiter der Perrin-Industrie im südfranzösischen Agen bereits Zugeständnisse gemacht hatten, um ihre Jobs zu erhalten, wollen die Firmenverantwortlichen das Werk schließen und die Produktion nach Rumänien verlegen. Der altgediente Gewerkschafter Laurent Amédéo ruft seine Kollegen zum Streik auf. F 2018. »En guerre« im Original. Regie: Stéphane Brizé.

WDR, 23.30