CBS Television / Public domain Die Wachen und Wichtigen können mich mal (Telly Savalas, Archivfoto)

»Wach und wichtig« heißt der neue Morgenpodcast von Radio eins. Der Titel klingt ein wenig nach »Knack und back«, vielmehr aber nach Zudringlichkeit. Denn wann zur Hölle soll ich mir das jetzt auch noch anhören? Beim Frühstück läuft das Radio, meist so lange, bis der Kaffee getrunken und das Brötchen gekaut ist. Dann geht’s mit dem Fahrrad zur Arbeit. So ereilt den Morgenpodcast das Schicksal, das auch Tageszeitungen unweigerlich trifft: Nichts ist so alt wie … In der Ausgabe vom Mittwoch morgen habe ich so das Austeilen von Berlins Regierendem zum Thema Coronazahlen verpasst, dazu einen Kurzkommentar von Christine Dankbar von der Berliner Zeitung, einen Nachruf auf Eddie van Halen (R. I. P.), die Tagesvorschau, die Zahl des Morgens: 45 (Platz der USA auf der Rangliste der Pressefreiheit) und das übliche Russland-Bashing. Telly »Kojak« Savalas liefert die »Denkpause« zum Schluss: »Der beste Schutz gegen Haarausfall ist eine Glatze.« Es geht immer ums Lockendrehen. (mis)