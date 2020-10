Courtesy Galerie Brockstedt »Verächtlicher Blick auf entmenschlichten Apparat«: »Aufgeklappter Bürokrat« (1977)

Bunte Tableaus voller figurativer Erzählungen sind ihr Markenzeichen, ein wenig wie aus 1.001 Nacht im hiesigen Kulturkreis. Prall gefüllte Narrative, die zum langen und ausführlichen »Lesen« der Bilder einladen. Allegorisch und symbolreich entfaltet Natascha Ungeheuer ihre eigentümliche Welt aus Gauklern, schwarz livrierten Herren, Tänzerinnen und Akrobaten. Das naiv gestaltete Werk schlägt surreale Volten, ist von Traumwelten inspiriert. Viele Gemälde gleichen einem zirkusähnlichen Panoptikum und zeigen das Leben als permanente Feier mit großer Lebensfreude, bei der auch die Schwerkraft völlig bedeutungslos geworden ist. Leichtbekleidete, dralle und verführerische Frauenfiguren schweben manchmal wie Musen über dem Geschehen oder sitzen mitten auf einer in den Himmel wachsenden Festtafel wie in »Schlüsselkinds 6 Uhr Traum« von 1999.

Der 2006 verstorbene Lyriker und Schriftsteller Johannes Schenk charakterisierte seine Lebensgefährtin einmal als eine, »die akrobatisch das Leben seiltanzend durchmisst«. Natascha Ungeheuer wurde als Ursula Rosa Ungeheuer in der Nähe von Konstanz geboren und wuchs im Schwarzwald auf. Nach absolviertem Lehrerexamen besuchte sie eine Tanzakademie, zog mit Rezitationen von Else-Lasker-Schüler-Gedichten durch Europa und fand schließlich als Autodidaktin zur Malerei. Seit den frühen 60er Jahren ist sie in Kreuzberg ansässig, lebte aber mit Schenk zeitweise in einem Wohnwagen in Worpswede. Mit ihm, Andreas Edzard, Thomas Hoffmann-Walbek und Eberhard Naumann betrieb sie das linke Kreuzberger Straßentheater, trat dort als Schauspielerin auf, produzierte Bühnenbilder und Masken für die Agitprop-Stücke.

Von ihrer Bedeutung in der linken Künstlerboheme zeugt ein Epos von Gaston Salvatore, Beau der Studentenbewegung: »Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer«. Ein Gedicht über falsche Propheten auf dem Weg zum Sozialismus, das Hans-Werner Henze als Libretto einer Oper diente, die 1971 an der Deutschen Oper Berlin Premiere hatte. Henze reihte sich in die Reihe der Bewunderer ein, erwarb Bilder der Künstlerin, schrieb ihr einmal: »Ich nehme an, dass Sie weiterhin Ihre Phantasie und Ihre so menschliche Freundlichkeit und Wärme in die Welt schicken und dass viele Betrachter angerührt sein werden von ihrem gedanklichen Tun.«

Was ihr Tun als Malerin angeht, vermittelt die Galerie Brockstedt in Berlin derzeit mit über 40 Ölgemälden und Aquarellen einen guten Überblick. Bei der Eröffnung fand sich viel Prominenz aus alten Westberliner Zeiten ein und bestätigte damit den Ruhm dieser immer noch sehr agilen Künstlerin, die alte Freunde mit Sicherheitsabstand und Maske, aber doch regelrecht tänzelnd begrüßte.

Zu den bei Brockstedt gezeigten Gemälden gehören auch solche mit kafkaesken Szenen, die Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen üben. Das Bild »Aufgeklappter Bürokrat« (1977) etwa wirft einen verächtlichen Blick auf einen entmenschlichten Apparat; roboterhafte Wesen spucken nur noch Zahlen aus. Auch eher düster gehalten ist das Bild »Der Prozess«. In Rückenansicht steht der Angeklagte in der Mitte des Geschehens, alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Einsamkeit und feindliche Atmosphäre lassen Wahrheitsfindung und gerechtes Urteil eher unwahrscheinlich erscheinen.

Manchmal sind Referenzen an Kinofilme und an andere Maler zu erkennen. Mal erinnert ein Bildhintergrund an Fritz Langs »Metropolis«, dann wieder einer an Heinrich Vogelers Architekturdarstellungen in seiner sowjetkommunistisch geprägten Zeit. Natascha Ungeheuers plakative Malerei fand im übrigen oft Eingang in Bücher, diente zur Illustration von Lyrik- und Prosabänden. Edgar Hilsenrath, der zu ihrem Freundeskreis zählte, verwandte ein Gemälde der Künstlerin für seinen Roman »Jossel Wassermanns Heimkehr« (1993). Im April dieses Jahres vermachte die Künstlerin ihr Archiv der Akademie der Künste, darunter auch ihre Korrespondenz etwa mit Heinrich Hannover, Yaak Karsunke, Helga M. Novak, Christoph Meckel und Reinhard Lettau.