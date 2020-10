Nicht mit Falco!

Österreichs Rechtspopulist Heinz-Christian Strache bekommt wegen seines Wahlkampfsongs Ärger mit den Nachlassverwaltern des Sängers Falco. Die Falco-Privatstiftung teilte am Samstag mit, sie habe rechtliche Schritte wegen des Lieds gegen die Partei »Team HC Strache« eingeleitet, mit der der Exvizekanzler und frühere FPÖ-Chef, der 2019 über die Ibiza-Affäre gestürzt war, sein Comeback bei der Wiener Landtagswahl am 11. Oktober anstrebt. Stein des Anstoßes ist Straches Wahlkampfvideo »HC is back!«. »Das im Video verwendete Lied imitiert unverkennbar Stimmlage, Tonfall, Sprachmelodie und Dialekt, wie sie für Falco charakteristisch sind«, beschwerte sich die Stiftung des 1998 verstorbenen Sängers. Sie hatte 2019 bereits erwirkt, dass die FPÖ Lieder von Falco bei Wahlkampfveranstaltungen nicht ohne Erlaubnis spielen darf. (dpa/jW)