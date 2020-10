Friso Gentsch/dpa Aufgrund von Erdbeeren und Schoko

»Wenige Stunden nach Bekanntwerden seiner Coronainfektion wird der amerikanische Präsident als Vorsichtsmaßnahme in ein Militärkrankenhaus geflogen«, meldete faz.net am 2. Oktober 2020. Der US-amerikanische Präsident als Vorsichtsmaßnahme? Wenn man die Wörter in einem Satz so achtlos aussetzt wie ungeliebte Hunde auf einer Autobahnraststätte, dann kann es vorkommen, dass sie unvorhergesehene Verbindungen miteinander eingehen. Eine Woche zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet: »Allerdings hat sich SARS-CoV-2 durchaus verändert, seit sein Erbgut zum ersten Mal sequenziert wurde. Insgesamt wurden schon unzählige Mutanten von dem Erreger entdeckt.« Dieser Erreger ist gewiss zu vielem fähig, doch er hat noch keinen einzigen Mutanten entdeckt.

Sobald die Präposition »von« ins Spiel kommt, ist ohnehin Gefahr im Verzug. Die »Vereidigung eines Machthabers« ist eine politisch bedenkliche, aber grammatikalisch saubere Sache, während es sich bei einer »Vereidigung von Machthaber« um jenes holzhaltige Mediendeutsch handelt, das wir leider auch aus der Tagesschau kennen, in der »die erneute Vereidigung von Machthaber Lukaschenko« angesprochen wurde. Noch finsterer sieht es im ­Wikipedia-Artikel über die Fußballnationalmannschaft des Sultanats Brunei aus: »Aufgrund von Einmischung des Staates wurde der Verband am 30. September 2009 von der FIFA suspendiert.«

»Aufgrund« plus »von« ist eine der schlamasselträchtigsten Kombinationen. »Da viele Kinder aufgrund von Virus zu Hause bleiben müssen, wollen wir allen die Möglichkeit geben, viele gute Bücher zu lesen und zu hören«, gab die Firma Nextory im März auf Facebook bekannt, in Schüttorf war im August nach Angaben von www.komplex-schuettorf.de ein »Konzertausfall aufgrund von Wetter« zu beklagen, auf ­www.24vita.de kann man sich über »Schlafprobleme aufgrund von Allergie« informieren, in der Berliner Eisdiele California Pops locken laut Tripadvisor »Aromen wie Cheese Cake und Mango-Sorbet aufgrund von Obst«, und wenn man der Bertelsmann-Stiftung glauben darf, bekennen junge Erwachsene in Israel »zu 61 Prozent häufige Freude aufgrund von Gott«.

»Parteiämter und Delegiertenmandate«, heißt es wiederum in der Satzung des Kreisverbandes Trier-Saarburg der Partei Die Linke, »enden aufgrund von Ende der Amtsperiode, Abwahl, Neuwahl, Rücktritt oder mit dem Ende der Mitgliedschaft in der Partei«. Und damit Schluss, denn noch schlüssiger lässt sich dieser Text nicht beenden als mit einem Ende aufgrund von Ende.