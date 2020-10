2020 Focus Features, LLC. All Rights Reserved Aufreibende Reise: Autumn (Sidney Flanigan, links) und ihre Cousine Skylar (Talia Ryder)

Als die jugendliche Protagonistin von »Niemals Selten Manchmal Immer« Küchenschubladen durchwühlt, muss man sich um sie sorgen. Denn Autumn (Sidney Flanigan) ist sichtlich angespannt, nachdem sie gerade erfahren hat, dass sie schwanger ist. In Nahaufnahme sehen wir denn auch gleich Blut fließen: Eine Sicherheitsnadel wird in eine Fingerspitze gestochen und durch einen Nasenflügel gebohrt. Spätestens wenn die nächste Szene mit einer Profilaufnahme des nun gepiercten Gesichts beginnt, wirkt der schmerzliche Akt aber als Zeichen trotziger Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Jedenfalls tritt die 17jährige jetzt noch resoluter auf, wie die Handkamera, die ihr beim Gang durch den Wohnort folgt, durch Fokussierung auf den mitreißenden Schwung ihres Haarschopfs betont.

Bald darauf durchquert Autumn, einen Rollkoffer im Schlepptau, New York, wohin sie heimlich mit ihrer besten Freundin und Cousine Skylar (Talia Ryder) für eine Abtreibung gereist ist. Die Konstellation erinnert, wie Regisseurin Eliza Hittman einräumt, nicht zufällig an »4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage«. Eigentlich, so sagt die 1979 geborene Amerikanerin, hätten Recherchen über das irische Abtreibungsverbot den Anstoß zu ihrem dritten Spielfilm gegeben. Doch beim Schreiben des Drehbuches habe sie sich eben auch mit Cristian Mungius Film von 2007 auseinandergesetzt, dessen Zeichnung einer Schwangeren ihr etwas unsensibel erschienen sei.

Also lässt Hittman die eigene Hauptfigur wiederholt Unerschrockenheit, Zähigkeit und Selbstbewusstsein beweisen. Doch der größte Reiz dieses Films liegt gerade darin, dass er zugleich die Grenzen reflektiert, die objektive Bedingungen solcher individuellen Stärke setzen – was erst recht für eine minderjährige Frau aus einer Arbeiterfamilie in der Provinz gilt.

Es beginnt damit, dass Autumn sich in einem Supermarkt verdingen muss, wo sie – abgesehen von der stumpfen Arbeit – den Zudringlichkeiten von Kunden und ihrem Chef ausgesetzt ist. Es setzt sich damit fort, dass die Schulverwaltung es offenbar duldet, wenn ein Mitschüler die junge Frau als »Schlampe« verunglimpft. Und es gipfelt darin, dass ihr Heimatbundesstaat Pennsylvania ihr als Minderjähriger eine Abtreibung ohne Zustimmung der Eltern verbietet.

Allerdings deutet sich am Rande an, dass auch typisch US-amerikanische Höflichkeit Selbstbestimmung behindern kann: Jedenfalls mag Autumn sich nicht die Anrufe verbitten, mit denen ihr ein von Abtreibungsgegnern betriebenes Beratungszentrum nachstellt. Ebensowenig kann sie den falschen Stolz ablegen, auf Wohltätigkeit nicht angewiesen zu sein: Obwohl ihr und Skylar das Geld ausgegangen ist, lehnt sie eine von der New Yorker Abtreibungsklinik angebotene Schlafgelegenheit einsilbig ab.

Die Klinikszenen wurden in realen Einrichtungen der Pro-Choice-Organisation Planned Parenthood gedreht. Und Hittman betont, dass ihre Schilderung jugendlichen Provinzalltags auf Recherchen in Pennsylvania basiere. Kamerafrau Hélène Louvart fängt das Geschehen jedenfalls mit einer impressionistischen Beiläufigkeit ein, die den Blick aufs unmittelbare Umfeld der Figuren beschränkt. So erscheint New York als anonymer, verregneter Moloch, in dem die jungen Frauen offenbar von allem angezogen werden, was ihnen fremd ist, seien es chinesische Bäckereien oder das Neonlicht des Times Square.

Was Metropole und Provinzkaff verbindet, sind indes die Männer, deren Aufdringlichkeit in Nahaufnahmen hervorgehoben wird. Dieser plakative Aspekt steht wohl im absichtlichen Kontrast zu der Diskretion, die Hittman über das Gefühlsleben ihrer Protagonistin wahrt. Abgesehen von den vagen Ahnungen, die der Text eines Songs zulässt, den Autumn zu Beginn auf einer Bühne singt, erhalten wir keine Hinweise auf den Mann, von dem sie schwanger ist. Umso schockierender wirkt daher die Intimität eines Beratungsgesprächs in der Abtreibungsklinik, dessen standardisiertes Frageformat den Filmtitel prägt. Und umso nuancierter wirkt im Nachhinein die Figurenzeichnung, weil die erschütternde Verletzlichkeit, die Autumn plötzlich offenbart, sich mit ihrer sonstigen Stärke tatsächlich vereinbaren lässt.