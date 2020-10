Rainer Weisflog dpa/lbn Gundermann bei einem Auftritt in Cottbus 1993

Er war ein von sich selbst Getriebener – rastlos und keine Zeit verschwendend. Am Abend rockte er die Hütte, packte danach seine Gitarre in den Koffer und fuhr zurück ins Lausitzer Revier – zur Frühschicht auf dem Bagger. »Nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen«, beschreiben ihn seine alten Freunde. Und schlafen erst recht nicht. 1997 machte dann sein Tagebau dicht, und er schulte zum Tischler um. Ohne Bagger sollte es für Gundi nicht lang weitergehen. Mit ihm hat die Musik 1998 einen ganz Großen verloren. Einen, der seine in ihm schlummernden Widersprüche energetisch transformierte – in Lieder und Aktivität. Im Gegensatz zu An­dreas Dresens Spielfilm stellt die Doku Grit Lemkes nicht Gundermanns Mitarbeit bei der Stasi in den Mittelpunkt. Hier geht es um sein Umfeld in Hoyerswerda, seine politische Sozialisation, das wahre Leben. Es ist das berührende Porträt eines im besten Sinne außergewöhnlichen Menschen. Wiederholung am 14. Oktober im RBB, am 8. November im MDR. (mme)