NDR/ARTE Fiktives Schicksal des italienischen Einwanderers Agatino Rossi szenisch dargestellt: »Amara terra mia«

Von Armut bedroht

Pro sieben Spezial

Offenbar will der Privatsender politisch relevant sein – am vergangenen Montag die Neonazidoku, und nun diese hier: Armut droht vor allem Erwerbslosen, Alleinerziehenden, Menschen mit Migrationshintergrund sowie denjenigen, die keinen oder nur einen niedrigen Schulabschluss haben. Aber auch ein Viertel aller 14- bis 25jährigen läuft Gefahr, in die Armut abzurutschen. In der Reportage formulieren vier Betroffene ihre Ängste und ihre Hoffnungen. D 2020.

Pro sieben, 20.15 Uhr

Blue Steel

Bei ihrem ersten Einsatz als Polizistin wird Megan Turner Zeugin eines Überfalls auf einen Supermarkt. Als der Täter die Pistole auf sie richtet, erschießt sie ihn. Die junge Frau wird vom Dienst suspendiert. Ein Mörder versetzt bald darauf New York in Angst und Schrecken: An den Tatorten werden Patronenhülsen gefunden, auf denen der Name Megan Turner eingraviert ist. Klassiker mit Jamie Lee Curtis. USA 1990.

Arte, 21.35 Uhr

Pre-Crime

Eine Software, die voraussagt, wo und wann ein Verbrecher zuschlägt, ist kein ein Science-Fiction-Szenario mehr, sondern in Städten wie Chicago, London oder München Realität. Die Dokumentation gewährt umfassende Einblicke in Methoden zur Vorhersage von Verbrechen, und geht den Fragen nach, wen die Algorithmen, die zum Einsatz kommen, schützen und wer von dieser Entwicklung tatsächlich profitiert.

3sat, 22.25 Uhr

Der ganz private Horror

Gewalttaten in den eigenen vier Wänden sind Alltag in Deutschland. Aus der Kriminalstatistik vom November 2019 geht hervor: 140.755 Menschen haben den eigenen Partner als Feind kennengelernt. Tendenz: steigend. D 2020.

Das Erste, 23.10 Uhr

Amara terra mia: Mein bitteres Land

Angesichts der Perspektivlosigkeit in ihrer Heimat kamen Anfang der 1950er Jahre viele junge Italiener als Gastarbeiter nach Deutschland. Am Beispiel der fiktiven Figur Agatino Rossi und mit Hilfe von Archivmaterial erzählt diese szenische Dokumentation die Geschichte eines Mannes, der in Wolfsburg und in der Toskana Familien gründete, die bis zu seinem Tod nichts voneinander wussten. D 2019.

Arte, 23.15 Uhr