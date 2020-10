Liebe Schweine

Der Film »Gunda« des Regisseurs Victor Kossakovsky hat den mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreis des 28. Filmfestes Hamburg gewonnen. Die Dokumentation ist eine Liebeserklärung, nicht nur an das Schwein Gunda. Mit ihrem genauen Blick auf Tiere, die zum Verzehr durch die Menschen da sind, stelle sie die Frage nach der Einstellung jedes einzelnen zu Nutztieren und deren Haltung, teilte der Veranstalter am Samstagabend mit. Der Schwarzweißfilm kommt am 17. Februar 2021 in die Kinos. Der Publikumspreis ist der einzige Preis, der in diesem Jahr auf dem Festival verliehen wurde. Alle anderen Wettbewerbe und auch die Preisverleihungen waren coronabedingt abgesagt worden. (dpa/jW)