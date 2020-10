Weimar calling

Die Arbeit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm ist mit dem diesjährigen Weimar-Preis gewürdigt worden. Die 79jährige erhielt die Auszeichnung am Tag der Deutschen Einheit im Rahmen einer festlichen Stadtratssitzung im Deutschen Nationaltheater (DNT). Damm wurde 1940 in Gotha geboren und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Zu ihren Büchern gehören unter anderem Biographien wie »Cornelia Goethe«, »Christiane und Goethe« und »Das Leben des Friedrich Schiller«. Der Weimar-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird seit 1990 alle zwei Jahre an Menschen verliehen, die sich um das geistig-kulturelle Ansehen Weimars überregional verdient gemacht haben. (dpa/jW)