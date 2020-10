Der Sudanese Hajooj Kuka und neun weitere Mitglieder einer Künstlergruppe sind aus der Haft freigekommen, wie Kukas Anwalt am Freitag erklärte. Der Filmemacher (»Beats of the Antonov«, »Akasha«) ist Mitglied der Oscar-Akademie. 2014 gewann er den Publikumspreis beim Filmfestival in Toronto, das sich kürzlich mit ihm solidarisiert hatte. Bei der Berlinale war er Gast der Nachwuchsreihe. Die Künstler waren im August im Sudan festgenommen worden, als sie ein Theaterstück übten. (dpa/jW)