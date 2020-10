Von Helden verlassen

Die Kinokette Cineworld will britischen Medienberichten zufolge alle ihre 128 Kinos in Großbritannien und Irland wegen der Coronapandemie bereits in dieser Woche schließen. Etwa 5.500 Jobs seien in Gefahr. Kurz zuvor hatten die Macher des neuen James-Bond-Blockbusters »No Time to Die« eine erneute Verschiebung des Filmstarts angekündigt. In den vergangenen Wochen waren bereits die Starttermine für die Hollywoodstreifen »Wonder Woman 1984«, »Top Gun Maverick«, »Black Widow« und »The King’s Man« verlegt worden. (dpa/jW)