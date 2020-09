Die Schauspielerin Annette Frier wird mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet. Dieser Sonderpreis sei mit 2.500 Euro dotiert, teilte die Stiftung Lesen in Mainz am Montag mit. Die 46jährige Schauspielerin (»Ella Schön«) unterstütze die Stiftung in ihrer Eigenschaft als »Lesebotschafterin« seit vielen Jahren »vehement und mit großem Ehrgeiz«. Frier erhalte die Auszeichnung im Rahmen einer digital übertragenen Preisverleihung im November. Es sei das dritte Mal, dass der insgesamt mit 25.000 Euro dotierte Lesepreis vergeben wird. Die Namen der weiteren fünf Preisträger sind noch nicht bekannt, wie es weiter hieß. (dpa/jW)