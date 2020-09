Nachschlag: Als Tourist in der DDR

ZDF/Stefan Wieduwilt/Wieduwilt Film

Die Idee ist nicht schlecht. Mit einem Baedeker-Reiseführer für die DDR von 1989 macht sich der Stand-up-Comedian Stefan Danziger auf in den Osten, um zu erkunden, welche der ausgewiesenen Sehenswürdigkeiten noch Bestand haben. Das kommt nicht arrogant wessihaft rüber, sondern ehrlich interessiert. Der in Dresden geborene und teils noch in der Sowjetunion aufgewachsene Danziger macht sich – mal schnoddrig, mal ernst – auf die Suche nach umbenannten Straßen und abgerissenen Restaurants. Die Reise führt ihn vom traurig verwaisten ehemaligen Hauptbahnhof Potsdam über das Hotel Neptun in Warnemünde bis zum Palast der Republik und zum Sowjetischen Ehrenmal in Treptow. Das Ganze bleibt seicht und Danzigers Profession entsprechend klamaukig, aber ist vielleicht das Beste, was man anlässlich von 30 Jahren Annexion im BRD-Fernsehen erwarten darf. Im Ohr bleibt der Satz eines Passanten, der erzählt, wie ihm Kollegen aus dem Osten vorschwärmen: »die DDR – wenn es nicht um die Stasi ging – war eigentlich ein sehr cooles Land«. (mp)