Ausschluss aus Fraktion der AfD in Stuttgart

Stuttgart. Nach einem öffentlichen Aufruf zum politischen Umsturz ist der baden- württembergische AfD-Abgeordnete Stefan Räpple aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen worden. Der Ausschluss gelte mit sofortiger Wirkung, teilte Fraktionschef Bernd Gögel am Montag in Stuttgart mit. Grund ist ein Auftritt Räpples am Sonnabend bei einer sogenannten Anticoronademonstration in Mainz. Dort hatte der AfD-Politiker zum gewaltsamen Umsturz aufgerufen. Räpple hatte bei der Kundgebung unter anderem gesagt: »Wir müssen uns gewaltsam Zutritt zum Kanzleramt verschaffen.« Mit dem Ausschluss Räpples verringert sich die Zahl der Fraktionsmitglieder im Stuttgarter Landtag von einstmals 23 auf 16. (AFP/jW)