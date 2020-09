Raus aus der Schule

Armin Weigel/dpa Brotdosen, Sportveranstaltungen, Tabletcomputer oder Frühstücksflocken. Werbung an Schulen hat viele Gesichter. Verbraucherschützer wollen diese Reklame verbieten

Das Thema Werbung an Schulen hat viele Facetten, denn »der Kampf um die Köpfe im Klassenzimmer ist hart«, sagte Vera Fricke, Leiterin des Teams Verbraucherbildung des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), am Montag gegenüber jW. »Das fängt mit Brotdosen an, gefüllt mit Produktproben, die Schülerinnen und Schüler auf ihren Schreibtischen im Klassenzimmer am ersten Schultag vorfinden. Das sind Sportveranstaltungen, die im Schulunterricht beginnen und mit dem Finale im Autohaus am Wochenende mit den Eltern enden. Das sind Versicherungsvertreter, die ganze Unterrichtseinheiten zu Finanzkompetenz anstelle der Lehrkräfte vornehmen – und am Ende der Stunde ihre Visitenkarte für die Eltern liegen lassen«, erklärte Fricke, um nur einige Beispiele zu nennen.

Weiter berichtete sie: »An verschiedenen Stellen des Bildungssystems muss deshalb Verantwortung getragen werden. Klare Zuständigkeiten werden benötigt. Die Verantwortung dafür darf nicht auf Lehrkräfte abgewälzt werden. Länderübergreifende Kriterien sind notwendig.« Daher fordert der VZBV strengere Regeln gegen Werbung an Schulen.

Es sei politischer Konsens, dass Werbung gewinnorientierter Unternehmen in den Einrichtungen nichts zu suchen habe, sagte der Vorsitzende des Verbands, Klaus Müller, am Montag der dpa. Man stelle aber fest, dass sie sich »auf vielfältige Art und Weise« in den Unterricht schleiche. Werbung an Schulen müsse konsequent verboten werden, forderte er.

Das Thema stand am Montag im Mittelpunkt einer Diskussionsveranstaltung mit Wissenschaftlern, Verbraucherschützern und Vertretern aus dem Bildungswesen in Berlin. Eingeladen war auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig von der SDP.

Der VZBV beklagt, dass Unternehmen, wirtschaftsnahe Verbände und Stiftungen unter dem Deckmantel der unterstützenden Zusammenarbeit häufig Ziele wie Imagepflege, Kundenakquise oder verkaufsfördernde Werbung verfolgen. Im März hatten die Verbraucherzentralen zusammen mit dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) ein Positionspapier veröffentlicht, in dem die bisherigen Regelungen der Bundesländer zu Werbung und Sponsoring im Bildungsbereich kritisiert wurden. Insgesamt würden die Aktivitäten von Konzernen in Schulen zuwenig kontrolliert, und die Bildungseinrichtungen erhielten bei der Auswahl der Kooperationspartner zuwenig Unterstützung. Es herrsche keine Transparenz über Quantität, Qualität und Inhalte von Angeboten.

Zudem sieht Verbandschef Müller Gefahren der Einflussnahme auch vor dem Hintergrund des Digitalisierungsdrucks der Schule im Kontext der Coronapandemie. »Da sehen führende Technikkonzerne natürlich ihre Chance, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Neben Hardware kommen dann die Lehrkräftefortbildung und Unterrichtsmaterialien inklusive Corporate Branding daher. Am Ende steht nicht die geeignetste Technik in den Klassenzimmern, sondern die vom großzügigsten Hersteller«, sagte er laut dpa.

Der VZBV fordert nicht nur ein generelles und bundesweites Werbeverbot an Schulen, das Kinder und Jugendliche vor wirtschaftlicher Einflussnahme im Schulbereich schützt, sondern auch eine Offenlegungspflicht, die über die Zusammenarbeit zwischen Kultusministerien und Wirtschaftsakteuren informiert. Zudem müsse von staatlicher Seite ein Angebot eingerichtet werden, das Schüler und Lehrkräfte beim Umgang mit Aktivitäten der Wirtschaft in der Schule zur Seite stehe.

Fricke fasste gegenüber jW zusammen: »Wirklich ad absurdum wird der Bildungsauftrag geführt, wenn Unterrichtsmaterialien inhaltlich die Firmeninteressen abbilden und weitere relevante Aspekte zum Thema ausblenden und Lehrkräfte zum Vertriebsexperten werden.« Raphaël Schmeller