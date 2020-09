»Keine Enteignung ist auch keine Lösung«. Buchvorstellung mit Sabine Nuss. In ihrem Band geht es um die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums. Donnerstag, 24.9., 19 Uhr, Kulturbaustelle, Friedrich-König-Straße 35, Suhl. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Globaler Klimastreik Fridays for Future«. Bundesweiter Aktionstag mit über 400 Demonstrationen für eine Wende zum Klimaschutz. Freitag, 25.9., Berlin: 11 Uhr, Brandenburger Tor; Bonn: 10 Uhr, Hofgarten; Bremen: 10 Uhr, Antikolonialdenkmal; Chemnitz: 14 Uhr, Roter Turm; Darmstadt: 12 Uhr, Karolinenplatz; Dortmund: 16.30 Uhr, Westpark; Dresden: 13.30 Uhr, Altmarkt; Düsseldorf: 16.30 Uhr, Landtagswiese; Frankfurt am Main: 12 Uhr, Alte Oper; Freiburg: 10 Uhr, Messegelände; Gelsenkirchen: 13 Uhr, Heinrich-König-Platz; Hamburg: 14 Uhr, Bahnhof Altona; Hannover: 12.30 Uhr, Königswortherplatz; Köln: 12 Uhr, Rudolfplatz; Leipzig: 12 Uhr, Innenstadtbereich; Marburg: 12 Uhr, Hbf.; Rostock: 13 Uhr, Stadthafen und in vielen weiteren Städten. Info: https://fridaysforfuture.de/streiktermine

»Quo vadis, Die Linke?« Wie links muss Die Linke sein, um wirksam zu kämpfen? Eine Diskussion mit Wolfgang Gehrcke (ehem. MdB). Freitag, 25.9., 18.30 Uhr, Rieckhof-Kulturzentrum, Rieckhoffstraße 12, Hamburg. Veranstalter: Martin Dolzer u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.