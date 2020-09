FDP ringt um Aufmerksamkeit

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner möchte, dass seine Partei im Bund wieder Regierungsverantwortung übernimmt. »Mein Parteivorsitz, um den ich mich im Mai nächsten Jahres wieder bewerben werde, der ist ganz eng geknüpft an das Ziel, die FDP in die Regierung zu führen«, sagte Lindner dem TV-Sender Phoenix am Samstag abend am Rande eines Bundesparteitages in Berlin. Dort wurde der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing zum neuen FDP-Generalsekretär gewählt. (dpa/jW)