Pakete bleiben im Depot

Bodo Marks/dpa Post-Beschäftigte fordern mehr Geld von der Konzernführung (Hamburg, 18.9.2020)

Am Montag und Dienstag werden die Gespräche in der Tarifauseinandersetzung zwischen Verdi und der Deutschen Post fortgesetzt. Die Gewerkschaft hatte für Freitag erneut zu Warnstreiks aufgerufen, die am Sonnabend fortgesetzt wurden. Beteiligt hatten sich allein am Samstag nach Gewerkschaftsangaben rund 5.700 Beschäftigte. An allen sechs Streiktagen in den vergangenen beiden Wochen sollen rund 22.000 Kollegen beteiligt gewesen sein.

Ziel der der Ausstände war es nach Gewerkschaftsangaben, den Druck auf die Konzernspitze vor der finalen dritten Verhandlungsrunde zu erhöhen. »In den vorangegangenen Verhandlungsrunden sind wir einem Tarifabschluss keinen Millimeter näher gekommen«, sagte Andrea Kocsis, stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin. Der Konzern müsse einlenken und die Beschäftigten am Erfolg des Unternehmens teilhaben lassen.

Schwerpunkt der Streiks war die Zustellung von Briefen und Paketen. In diesem Unternehmensbereich habe der Konzern seinen Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 50 Prozent steigern können, argumentiert die Gewerkschaft. Deshalb gebe es eine Erwartungshaltung unter den Beschäftigten, sie für ihre engagierte Arbeitsleistung mit einer ordentlichen und nachhaltigen Lohnerhöhung wertzuschätzen. Die Forderung nach 5,5 Prozent mehr Lohn für die 140.000 Mitarbeiter der Post sei deshalb nicht nur berechtigt, sondern auch finanzierbar.

Die Unternehmensführung hat bislang noch kein Angebot vorgelegt. Personalvorstand Thomas Ogilvie hatte laut dpa für die dritte Verhandlungsrunde ein Angebot angekündigt. Dabei sei auch eine überproportionale Steigerung in den unteren Lohngruppen vorstellbar.

Doch die Gewerkschafter haben nach eigenen Angaben in den Verhandlungen den Eindruck gewonnen, dass die Kapitalseite nur ein Lohnplus von 1,5 Prozent anbieten wolle. Dies finde allerdings bei den Gewerkschaftsmitgliedern keinerlei Akzeptanz, sagte Koscis. Es sei für alle offensichtlich, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich gutgehe. Man erwarte deshalb, »dass der Arbeitgeber in der kommenden Verhandlungsrunde seine bisherige Haltung aufgibt und die Chance genutzt wird, ein nachhaltiges und gutes Tarifergebnis zu erzielen«, sagte sie weiter.

Konzernchef Frank Appel hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass die Deutsche Post gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen wird. Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen sein operatives Ergebnis von 769 auf 890 Millionen Euro. (siehe jW vom 9. Juli) Dieses wäre noch höher ausgefallen, wäre der Corona-Shutdown nicht dazwischengekommen; Sonderabschreibungen von rund 100 Millionen Euro und das Aus für die Produktion des Post-eigenen Elektrotransporters »Streetscooter« drückten den Gewinn.

Die Zielmarke von fünf Milliarden Euro Gewinn in diesem Jahr wird das Unternehmen nach eigenen Angaben verfehlen, weshalb Appel im Juli die Entlassung von Beschäftigten ins Spiel brachte. Den Aktionären wurden hingegen keine Abstriche bei der Dividende zugemutet. Ende August folgten die Aktionäre auf der Hauptversammlung dem Vorschlag des Vorstandes und beschlossen – wie in den Vorjahren – eine Ausschüttung von 1,15 Euro je Aktie.

Die satten Gewinne der letzten Jahre wurden auch dadurch ermöglicht, dass den Kunden zu hohe Portoentgelte abverlangt wurden. Ende Mai hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Erhöhung von 2016 für rechtswidrig erklärt. Damals wurde der Preis für den Versand eines Standardbriefes von 62 auf 70 Cent angehoben. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), in dem unter anderem die Konkurrenten DPD, UPS und Hermes organisiert sind, hatte dagegen geklagt. Der BIEK hatte den Verdacht, das hohe Briefporto diene der Quersubventionierung des Paketmarktes. Der BIEK hatte die Bundesnetzagentur im August aufgefordert, auch die Genehmigung der Portoerhöhung aus dem Jahre 2019 zurückzunehmen.

Den Streik der Beschäftigten versuchte der Konzern kleinzureden. Laut Unternehmensangaben hätten weniger als fünf Prozent der Briefe und Pakete am Sonnabend nicht ihr Ziel erreicht.