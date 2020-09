Nawalny: Russland zweifelt »Beweise« an

Moskau. Russlands Regierung hat Zweifel an den »neuen Beweisen« für eine Vergiftung des rechten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Nawalnys Team hatte zuvor berichtet, dass an einer Wasserflasche in seinem Hotelzimmer im sibirischen Tomsk Spuren des Nervengiftes Nowitschok gefunden worden seien. »Die Geschichte enthält zu viel Absurdes«, sagte Dmitri Peskow, Sprecher von Präsident Wladimir Putin, am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge, da eine Flasche mit Kampfstoff nicht so einfach irgendwohin gebracht werden könne. (dpa/jW)