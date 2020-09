Taiwan: Beijing reagiert auf US-Besuch

Beijing. China hat mit einer Militärübung auf eine weitere Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan reagiert. Die Volksrepublik begann am Freitag ihr Manöver nahe der Formosastraße, einer Meerenge zwischen China und Taiwan. Dies geschah zeitgleich mit einem Besuch des US-Staatssekretärs Keith Krach in Taipeh. China betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz und spricht sich gegen ihre offizielle Anerkennung aus. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums nannte die Militärübung am Freitag »notwendig«, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität der Volksrepublik zu schützen. Die Probleme um Taiwan seien eine innerstaatliche Angelegenheit Chinas, die keine ausländische Einmischung dulde. Der Versuch, Taipeh zu benutzen, um China zu kontrollieren, sei »Wunschdenken« und werde in einer Sackgasse enden. (Reuters/jW)