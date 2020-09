Taliban greifen Provinz Pandschschir an

Kabul. Kurz vor dem geplanten Beginn innerafghanischer Friedensgespräche haben die aufständischen Taliban die Provinz Pandschschir angegriffen. Eine unbekannte Zahl von Kämpfern sei am frühen Morgen in die Provinz eingedrungen, wie lokale Behördenvertreter am Dienstag mitteilten. Demnach gab es Gefechte und Geiselnahmen. Einsatzkräfte brachten die Lage mit Hilfe von Einwohnern wieder unter Kontrolle. Die Taliban erklärten, den Überfall verübt zu haben. (dpa/jW)