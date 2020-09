Lukaschenko lehnt weiterhin Gespräche ab

Minsk. Der Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, lehnt Gespräche mit der Opposition weiter ab. »Das ist keine Opposition. Alles, was sie anbietet, ist eine Katastrophe für Belarus«, sagte der Präsident am Dienstag in einem Interview mit mehreren russischen Staatsmedien. Seine Gegner wollten die »Verbindungen zum brüderlichen Russland« abbrechen, erklärte der 66jährige. Minsk wolle dagegen eine weitere Integration mit Moskau. Beide Länder hatten in einem Vertrag für einen Unionsstaat bereits vor 20 Jahren eine engere Zusammenarbeit verabredet. (dpa/jW)