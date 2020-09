Somalia: Tote nach Angriff von Al-Schabab

Mogadischu. Die Dschihadistenmiliz Al-Schabab hat in Somalia einen Ort angegriffen. Dabei sind mindestens 15 Menschen getötet worden, die meisten davon Dschihadisten. Kämpfer der Miliz hätten am Dienstag morgen mehrere Gebäude der örtlichen Behörden sowie eines Militärstützpunktes im Ort Balad rund 36 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mogadischu gestürmt, sagte Regierungssprecher Ismael Mukhtar Omar. Die Dschihadisten und Einsatzkräfte hätten sich Kämpfe geliefert, bevor die Angreifer zurückgedrängt worden seien. 14 Mitglieder von Al-Schabab sowie ein somalischer Soldat seien getötet worden, zudem seien mindestens sieben Zivilisten verletzt worden. Al-Schabab beanspruchte die Urheberschaft für den Angriff auf einer Internetseite für sich. Erst am Montag hatte Al-Schabab somalische und US-Streitkräfte im Süden Somalias angegriffen. Dabei waren zwei somalische Soldaten getötet worden. (dpa/jW)