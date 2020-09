Moskau: BRD-Botschafter zu Gespräch erwartet

Moskau. Im Streit um die angebliche Vergiftung des rechten Oppositionellen Alexej Nawalny erwartet Russland den BRD-Botschafter in Moskau zum Gespräch. Das teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag auf Facebook mit. Das Gespräch soll am Mittwoch stattfinden, hieß es aus der deutschen Botschaft. Moskau erwartet nach Sacharowas Angaben, dass die BRD ihre Erkenntnisse zu dem Fall vorlegt. Das betreffe die Ergebnisse der Untersuchungen in einem Labor der Bundeswehr und alle »Beweise« des deutschen Außenministeriums, schrieb sie. Es sei an der Zeit, die Karten offen auf den Tisch zu legen, »weil es für alle klar ist: Berlin blufft, um einem schmutzigen politischen Getue dienlich zu sein«. (dpa/jW)