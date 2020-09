Studie: Im August weniger Insolvenzen

Halle. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im August einer Studie zufolge weiter zurückgegangen. Wie aus dem am Montag veröffentlichten Insolvenztrend des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) hervorgeht, wurden im vorigen Monat bundesweit 697 Unternehmen insolvent gemeldet – das waren 22 Prozent weniger als im Juli. Der Rückgang sei allerdings mit den in der Coronakrise gelockerten Regeln im Insolvenzrecht zu erklären. So müssen zahlungsunfähige Unternehmen bis Ende September zunächst keinen Insolvenzantrag stellen. (dpa/jW)