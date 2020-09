DGB stellt Betriebspanel 2019 vor

Berlin. Am Montag stellte der DGB Berlin-Brandenburg seinen Jahresreport Betriebspanel 2019 in der Hauptstadt vor. »Das neue Betriebspanel für Berlin zeigt, wie wichtig der Schutz durch Tarifverträge für Beschäftigte ist«, sagte Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB-Bezirks. Beschäftigte in Betrieben mit Tarifvertrag kommen auch besser durch die Krise: Sie erhalten öfter einen Aufschlag auf das Kurzarbeitergeld. »Auch wenn der Berliner Trend leicht positiv ist, gilt nicht einmal für die Hälfte der Beschäftigten ein Tarifvertrag, das ist viel zu wenig«, sagte Hoßbach. (jW)