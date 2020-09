Heckler & Koch: Gründer ist Naziverbrecher

Oberndorf. Der Gründer des Waffenkonzerns Heckler & Koch ist tief in Naziverbrechen verstrickt gewesen. Wie Recherchen von Bild am Sonntag ergaben, ließ der Ingenieur Edmund Heckler als Leiter einer Panzerfaustfabrik im sächsischen Taucha auch Zwangsarbeiter unter schlimmsten Bedingungen schuften. Die Zeitung beruft sich auf Archivalien, in denen Zeitzeugen von grausamer Behandlung mit Todesfolgen berichteten. Das NSDAP-Mitglied floh nach dem Krieg in den Schwarzwald, wo er 1949 zusammen mit zwei anderen Ingenieuren Heckler & Koch gründete. Die Firma ist langjähriger Lieferant der Bundeswehr.(dpa/jW)