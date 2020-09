Zweiter Prozess um »Gruppe Freital«

Dresden. Mit der Anklageverlesung hat am Oberlandesgericht Dresden am Montag der zweite Prozess zur neonazistischen »Gruppe Freital« begonnen. Der Staatsschutzsenat verhandelt gegen drei Männer und eine Frau. Ein 27jähriger und ein 53jähriger sollen sich 2015 als Mitglieder der terroristischen Vereinigung an Attacken auf Linke und auf Asylbewerber in der 40.000-Einwohner-Stadt bei Dresden beteiligt haben. Ein 31jähriger und eine 31jährige hätten vorsätzlich dabei geholfen, durch Straftaten die Bevölkerung einzuschüchtern und den Staat erheblich zu schädigen, sagte der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft. Acht Mitglieder der Gruppe waren im März 2018 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. (dpa/jW)