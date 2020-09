Litauen: BRD finanziert Munitionslager

Vilnius/Berlin. Deutschland wird dem NATO-Verbündeten Litauen bis zu 500.000 Euro für neue Munitionslager der litauischen Armee zur Verfügung stellen. Dies sieht eine im Verteidigungsministerium in Vilnius am Montag unterzeichnete Vereinbarung vor. Die Finanzmittel werden dem baltischen EU-Land demnach im Rahmen eines Programms der Bundesregierung zur Unterstützung von »Partnerländern« zugewiesen. »Der militärische Beitrag Deutschlands und die Investitionen in die langfristige Sicherheit Litauens zeigen einmal mehr, dass Deutschland verantwortungsvoll mit der Sicherheit Litauens und aller baltischen Staaten umgeht«, wurde Vizeverteidigungsminister Eimutis Misiunas in einer Mitteilung zitiert. Misiunas unterzeichnete das Dokument mit dem deutschen Botschafter in Litauen, Matthias Sonn. Die litauische Armee nutzt überwiegend deutsche Ausrüstung und Waffensysteme. (dpa/jW)