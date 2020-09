Bahn und EVG im wesentlichen einig

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Deutsche Bahn haben sich auf Eckpunkte eines Tarifvertrags geeinigt, teilten sie am Freitag mit. Kern des Vertrags ist, dass die Löhne ab 2022 in Höhe des Inflationsausgleichs zwischen mindestens 0,5 und maximal 1,5 Prozent steigen. Betriebsbedingte Kündigungen werden ausgeschlossen, zudem will die Bahn in großem Stil einstellen. Die EVG sprach dennoch von wesentlichen Fragen, die noch offen bleiben. (Reuters/jW)