Ruf nach radikaler Umkehr

Uli Deck / dpa Derzeit sind Substitutionsbehandlungen längst nicht flächendeckend für alle verfügbar: Methadon-Automat in einer Arztpraxis

Um den Zugang von Opiatabhängigen zu Substitutionsprogrammen zu erleichtern und damit Todesfälle zu vermeiden, hat die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) gemeinsam mit dem »Akzept«-Bundesverband und dem bundesweiten Selbsthilfenetzwerk »JES« (Junkies, Ehemalige und Substituierte) eine öffentliche Kampagne gestartet. Diese trägt den Titel »100.000 Substituierte bis 2022« und soll dazu beitragen, Substitution zu stärken und bis 2022 mindestens 60 Prozent der Opioidabhängigen zu behandeln. Akuter Handlungsbedarf besteht tatsächlich zur Genüge: Die Zahl der jährlichen Todesfälle ist 2019 im Vergleich zu 2018 um 9,6 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr sind in der BRD 1.398 Drogengebraucherinnen und -gebraucher wegen des Konsums illegaler Substanzen verstorben, wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), im März mitgeteilt hatte. Für dieses Jahr steht zu befürchten, dass es aufgrund der Coronapandemie noch mehr sein werden.

Angaben der DAH zufolge erhält aktuell nicht einmal die Hälfte der bundesweit mindestens rund 160.000 Opioidabhängigen eine Substitutionsbehandlung, obwohl die Behandlung der Betroffenen zu ihrer gesundheitlichen Stabilisierung beiträgt, ihnen die Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht und drogenbedingte Todesfälle verhindert. Auf der Internetplattform change.org hat die DAH außerdem in der vergangenen Woche eine Petition gestartet, die bisher von fast 20.000 Menschen unterschrieben wurde und mittels derer Ludwig zum Handeln aufgefordert wird. Im Rahmen der Petition wird die Bundesregierung auch aufgefordert, endlich eine unabhängige und transdisziplinäre Kommission einzusetzen, um eine »umfassende Neukonzeption der deutschen Drogenpolitik« zu gewährleisten, die sich am Wohl der Betroffenen orientiert.

Zwar habe sich die Bereitschaft für eine Substitutionstherapie bei Heroinkonsumentinnen und -konsumenten aufgrund der Pandemie erhöht. Es fehle jedoch an Substitutionsärzten, warnte Dirk Schäffer, DAH-Drogenreferent, am Freitag auf jW-Anfrage. Jedoch hätten sich die »ärztlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Behandlung« während der Maßnahmen gegen die Pandemie verbessert. Beispielsweise sei die eigenverantwortliche Einnahme des Substitutionsmittels zu Hause (»Take home«) erleichtert worden.

»Wichtig ist auch, dass der sogenannte Beikonsum nicht mehr sanktioniert wird«, stellte Heino Stöver, Vorsitzender des Akzept-Bundesverbandes, auf dessen Internetseite klar. »Da das Hauptziel nicht die völlige Abstinenz von allen Substanzen ist, sondern die Senkung des Heroinkonsums, kann und muss Beigebrauch in die Behandlung einbezogen werden«, fordert er.

Konkret sprechen sich die DAH, Akzept und JES daher dafür aus, durch eine verstärkte wohnortnahe Versorgung, etwa durch Apotheken und Suchthilfeeinrichtungen, sowie durch lang wirksame Depotpräparate das Arbeitsaufkommen der behandelnden Praxen zu reduzieren und die freiwerdenden Ressourcen für neue Patientinnen und Patienten zu nutzen. »Wichtig ist deshalb, die aufgrund von Corona geltenden Erleichterungen zu verlängern und möglichst zu entfristen«, hatte Mathias Häde vom JES-Bundesverband zu Beginn der Kampagne am 31. August, dem »International Overdose Awareness Day« (Internationaler Tag für Aufklärung zu Überdosierung), erläutert. Ziel des Tages, der 2019 in Deutschland zum ersten Mal begangen worden war, ist es, den Wissensstand bei Konsumentinnen und Konsumenten, Angehörigen sowie bei in der Drogenselbsthilfe und medizinischen Einrichtungen Tätigen zu erhöhen. Alle Beteiligten sollen für ein schnelles Eingreifen bei Überdosierungen sensibilisiert werden.