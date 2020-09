Kleinstpartei nun mit Bundestagsmandat

Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Uwe Kamann (ehemals AfD) wechselt zur Partei »Liberal-Konservative Reformer« (LKR). Kamann begründete dies am Freitag damit, dass »in der deutschen Politik ein konservativ-wirtschaftsliberales Politikangebot dringender denn je gebraucht« werde. Die Kleinstpartei LKR wurde vom ehemaligen AfD-Chef Bernd Lucke gegründet. Der IT-Unternehmer Kamann kam 2017 über die Landesliste Nordrhein-Westfalen für die AfD in den Bundestag. Er war in der Fraktion zuständig für den Bereich Digitalisierung. Ende 2018 verkündete Kamann seinen Austritt aus Fraktion und Partei. (AFP/jW)