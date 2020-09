Leipzig: Demos nach Räumung

Leipzig. Nach der Räumung eines besetzten Hauses ist es in Leipzig zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen gekommen. Dabei seien einige Polizisten leicht verletzt und mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Unter anderem hatte die Gruppe »Leipzig besetzen« über die sozialen Medien zu einem Protestmarsch am Donnerstag abend aufgerufen und gefordert, »die Wut über die Räumung, zu hohe Mieten und Verdrängung auf die Straße zu tragen«. Nach Angaben der Versammlungsbehörde waren etwa 500 Menschen dem Appell gefolgt. Mitglieder der Gruppe hatten am 21. August ein leerstehendes Haus in der Ludwigstraße besetzt. Die Polizei räumte das Haus am Mittwoch. (dpa/jW)