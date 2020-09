US-Arbeitsmarktbericht: Erwerbslosenzahl sinkt

Washington. Trotz anhaltender Wirtschaftskrise ist die Arbeitslosigkeit in den USA im August zurückgegangen, meldete das US-Arbeitsministerium am Freitag. Im Vergleich zum Vormonat sank die offizielle Arbeitslosenquote um 1,8 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent. Binnen eines Monats wurden somit 1,4 Millionen neue Jobs geschaffen. Im Juli betrug die Arbeitslosenquote noch 10,2 Prozent und war während der Pandemie zwischenzeitlich auf 14,7 Prozent gestiegen. Für US-Präsident Trump sind die neuen Zahlen eine gute Nachricht, für den eine rasche Erholung der Wirtschaft für die kommende Präsidentschaftswahl am 3. November entscheiden ist. (dpa/jW)