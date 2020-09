»Querdenken« meldet Demo in Konstanz an

Konstanz. Die Gruppe »Querdenken« hat wie angekündigt in Konstanz eine Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie angemeldet. Bis zu 4.500 Teilnehmer sollen demnach am 3. Oktober am Hafen für den Protest zusammenkommen, teilte ein Sprecher der Stadt am Freitag mit. Am selben Tag seien bereits acht weitere Demonstrationen in Konstanz angemeldet, sagte der Sprecher. Deshalb müsse nun genau geprüft werden, ob und in welcher Form die Demonstrationen stattfinden können. Nach Angaben des Konstanzer »Querdenken«-Ablegers sind auch Menschenketten mit insgesamt bis zu 250.000 Teilnehmern geplant. (dpa/jW)