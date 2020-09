Kurdische Kulturtage

In Berlin-Kreuzberg werden am heutigen Mittwoch, 16 Uhr, die »Kurdischen Kulturtage 2020« eröffnet. Der Berliner Staatssekretär für Europa, Gerry Woop, wird im Begegnungszentrum in der Adalbertstraße 23a ein Grußwort sprechen. Auftaktveranstaltung ist ein Erbane-Workshop (kurdisches Trommelinstrument) des Yekmal e. V.. Eine Voranmeldung ist nötig. Weitere Informationen unter yekmal.com. (jW)