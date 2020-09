Rotlicht: Neo-Osmanismus

Yasin Akgul/dpa Seit Juli 2020 ist die Hagia Sophia wieder eine Moschee und befeuert den islamisch geprägten Nationalismus

Als in der Türkei die AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) am 3. November 2002 die Parlamentswahl gewann und sich unter Recep Tayyip Erdogan an der Macht festsetzen konnte, transformierte sie schrittweise die türkische Außenpolitik. Grundlage war das damalige rasante Wirtschaftswachstum, das bald auch nach außen, zur Expansion hin drängte. Der rasant boomende Handel mit Nachbarländern wie Syrien und dem Nordirak, bald auch mit ferneren islamisch geprägten Staaten wie Libyen, schuf schnell eine Basis, auf der die Politik der »strategischen Tiefe« wirksam werden konnte, die Erdogans damaliger Außenpolitikberater Ahmet Davutoglu im Jahr 2001 entworfen hatte: eine Politik, die enge Beziehungen zu allen Nachbarländern erstrebte. Damit positionierte sich Ankara gleichsam als Brücke zwischen Ost und West und vollzog eine Abkehr von seiner alten, am Westen orientierten Außenpolitik aus der Zeit des Kalten Kriegs.

Faktisch hat Erdogans Türkei auf der Basis des Konzepts der »strategischen Tiefe« vor allem enge Beziehungen in die islamische Welt aufgebaut – nicht nur in unmittelbare Nachbarländer und nach Nordafrika, sondern auch in mehrheitlich muslimische Gebiete Europas oder Afrikas südlich der Sahara. Viele der Staaten, mit denen Ankara intensiven Handel zu treiben oder politisch zu kooperieren begann, hatten einst zum Osmanischen Reich gehört – Syrien, Libyen, Bosnien und andere. Das hat Ankara den Vorwurf eingebracht, eine »neoosmanische« Außenpolitik zu betreiben, die auf eine türkische Hegemonie über die früheren osmanischen Territorien zielt. Davutoglu hat diesen Vorwurf stets empört zurückgewiesen. Dabei ist er der Sache nach gar nicht falsch.

Und er erfasst zudem die kulturell-religiöse Unterfütterung der türkischen Außenpolitik. Erdogan hat nicht nur innenpolitisch häufig Bezug auf das untergegangene Reich genommen. Als im Mai 2013 die Proteste im Gezi-Park losbrachen, ging es auch darum, dass dort ein Einkaufszentrum im Baustil des Osmanischen Reichs errichtet werden sollte. Muss man eine neue Brücke nach Selim I. benennen, der von 1512 bis 1520 herrschte und als erster osmanischer Herrscher den Titel »Kalif« führte? Erdogan tat es und gab der dritten Brücke über den Bosporus am 26. August 2016 den Namen Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Zuletzt hat die Rückumwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee – als solche wurde sie seit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 bis 1935 genutzt – für Schlagzeilen gesorgt.

Einen Bezug auf das Osmanische Reich hat Ankara in den vergangenen Jahren auch im Ausland immer wieder hergestellt. Im Mai 2016 eröffnete Davutoglu, nun als Ministerpräsident, die soeben mit Geldern der türkischen Entwicklungsagentur TIKA wiederaufgebaute Ferhat-Pascha-Moschee in Banja Luka. Ursprünglich 1579 in der damals zum Osmanischen Reich gehörenden Stadt erbaut, war sie 1993 im Bosnien-Krieg zerstört worden. Heute symbolisiert und stärkt sie Ankaras Einfluss bei den bosnischen Muslimen. In Libyens Hauptstadt Tripolis treibt die TIKA heute den Wiederaufbau von Gebäuden aus der Zeit voran, als Tripolis zum Osmanischen Reich gehörte; osmanische Truppen hatten die Stadt, die 1510 von Spanien eingenommen worden war, 1551 zurückerobert. Anfang 2020, als Ankara begonnen hatte, die Milizen der in Tripolis ansässigen libyschen »Konsensregierung« zu unterstützen, erinnerten libysche Medien an ebenjene Rückeroberung – eine eingängige Legitimation für die derzeitige Politik der Türkei. Und ein weiteres aktuelles Beispiel: Das Forschungsschiff, das seit kurzem mit Erkundungen im östlichen Mittelmeer Aufsehen erregt, ist nach Oruc Reis benannt, einem Korsar, der 1516 die Spanier aus Algier vertrieb und damit das erste nordafrikanische Gebiet für das Osmanische Reich gewann.