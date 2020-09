DDR-Palast unter Denkmalschutz! Ein Ortstermin mit Soljanka

Warme Worte für die Architekturleistungen der DDR fand am Montag Berlins Kultur- und Europasenator Klaus Lederer (Die Linke). Anlass war die offizielle Anerkennung des Friedrichstadt-Palasts als Baudenkmal; dieser ist somit weitestgehend vor aktivem Geschichtsrevisionismus, heißt Verunstaltung oder Abriss, geschützt. Das 1984 eröffnete Gebäude steht in der Nachfolge eines 1919 in der Spandauer Vorstadt von Max Reinhardt als »Großes Schauspielhaus« in Betrieb genommenen Zirkusbaus. 1947 fand dort die Gründungsfeier der FDJ statt, anschließend wurde das Haus für Großveranstaltungen und TV-Aufzeichnungen (»Ein Kessel Buntes«) genutzt, bis man 1980 entschied, es aufgrund maroder Bausubstanz zu schließen.

An seiner Stelle sei ein »Beispiel der sozialistischen Postmoderne« errichtet worden, »Höhe- und Endpunkt der Epoche der DDR-Paläste«, teilte das Landesdenkmalamt am Montag mit. Grundrisse kamen von den Architekten Dieter Bankert und Manfred Prasser, letzterer zeichnete auch für den Saal des Palasts der Republik verantwortlich – ein Höhepunkt der sozialistischen Moderne, welcher 2006 abgerissen wurde, um Hohenzollern-Gülle zu altem Glanz zu verhelfen. Das Wegsprengen von DDR-Beton zugunsten von Prunkbauten der Adelssippen entsprach in den Jahren um 2000 dem Geist der Frontstadt. Krebserregender Asbest diente dabei wiederholt als Totschlagargument.

Der nun unter Schutz gestellte Palast vereinte im allgemeinen Interesse Zweckmäßigkeit und kathedralenhaften Pomp. Im Grunde handelt es sich um einen »Plattenbau«. Die Basiskonstruktion wurde im Kern aus Fertigbauelementen errichtet. Berlins Landeskonservator Christoph Rauhut betonte am Montag die geschickte Gestaltung der Äußerlichkeiten: »Die Sichtbetonplatten an der Fassade wirken dank Travertinzusatz wie Werkstein, die großen Betonglaselemente sind dekorativer Blickfang, Lichtreklame und sorgen für eine stimmungsvolle Innenraumbeleuchtung.« Dass Kronleuchter und Lampen im Inneren aus Altglas produziert wurden, steht für einen mittlerweile als »nachhaltig« empfundenen Ansatz: große Geste, aber vergleichsweise kleines Budget, und zwar aus Rücksicht auf die Bevölkerung.

Bis heute gilt der Palast als »größtes Revuetheater Europas«, Techniker schätzen ihn als besonders funktional, Künstler und Besucher als sehr eindrucksvoll. Die Zeit der coronabedingten Vorstellungsausfälle wurde für die Renovierung der knapp 40 Jahre alten Lüftung genutzt, die laut Lederer »immer tadellos funktionierte«, für die aber die Ersatzteile aus der ehemaligen VEB-Produktion immer schwieriger und teurer zu beschaffen seien. Auch Zuschauersaal und Bühne wurden unter Denkmalschutz gestellt, ein »Bühnentechnikmuseum der DDR« möchte man aber nicht sein, betonte Intendant Berndt Schmidt. Er weiß, dass die Zuschauer maximalen Komfort und die neuesten Möglichkeiten der Illusion durch Projektoren und Laseranlagen in Kombination mit zeitlos witzigem Gehampel erwarten. Der Erfolg gibt ihm Recht, im Wirtschaftsjahr 2019 verzeichnete die Betriebsgesellschaft mbH Kartenerlöse in Rekordhöhe von 27,2 Millionen Euro.

Im Anschluss an den kleinen Festakt gab es für die Anwesenden »Spezialitäten aus der DDR«: Soljanka, Würzfleisch und Kalten Hund. Auch das konnte als deutliche Geste der Anerkennung interpretiert werden.