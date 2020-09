Schmutzer, Ticha

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Meister des Agitpop: Der Maler und Grafiker Hans Ticha

Ein Filmproduzent ist ein Ermöglicher. Er schafft die Bedingungen, dass die Filmemacher störungsfrei arbeiten können. Heutzutage ist dazu das Wichtigste, dass er die Finanzierung zusammenbekommt. Dieser Aspekt stand nicht so im Vordergrund, als Klaus Schmutzer, der am Sonnabend 70 wird, in den 70er Jahren an der HFF in Babelsberg Produktion studierte. Er hat eine ganze Weile im Hintergrund gearbeitet, wirkte in der Direktion der Filmfestivals in der DDR, gründete mit anderen beispielsweise das Neubrandenburger Dokumentarfilmfestival (der Vorgänger der heutigen Dokumentart). Er hatte Funktionen in dem damals riesigen Verband der Film- und Fernsehschaffenden der DDR und leitet bis heute die Geschäfte des Berliner Film- und Fernsehverbands, und das ehrenamtlich. Es ist ein Glücksfall, dass er sich traute, in den 90er Jahren seine eigene Firma »À jour«-Film zu gründen. Er ermöglichte aufregende Dokumentarfilme, etwa von Andreas Voigt, und Spielfilme, wie Jutta Brückners »Hitlerkantate« mit Hilmar Thate in seiner letzten Filmrolle. Vor allem aber ist es ihm zu verdanken, dass die Langzeitdokumentation über die einstigen Kinder von Golzow mit einer Reihe von Filmen fortgesetzt werden konnte.

Knallbunte, oft runde phantasievolle Figuren in plakativer Formensprache, die ein kluger Kopf als »Agitpop« bezeichnet hat, begleiten die Liebhaber der Kunst von Hans Ticha seit etwa sechs Jahrzehnten. Schon 1961 erhielt der damalige Pädagogikstudent vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund in der DDR seinen ersten Preis, dem viele folgten. An der Weißenseer Kunsthochschule studierte er u. a. bei Werner Klemke und Klaus Wittkugel. Da er heute 80 wird, sind ihm jetzt mehrere Ausstellungen gewidmet. Wer die in Schwerin sehen will, hat nur noch bis Ende nächster Woche Zeit. Aber die bei der »Büchergilde« in Frankfurt am Main wurde erst am letzten Wochenende eröffnet. Eine weitere läuft noch bis Januar im Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg mit Bildern, die Ticha seiner Frau zum Geburtstag gewidmet hat. Bei der Eröffnung vor zweieinhalb Wochen gab es eine Überraschung: Viele kennen Ticha nur als Illustrator und Grafiker und wissen nicht, dass er auch mal als Bühnenausstatter gearbeitet hat. Die Berliner Kabarettisten Marlis und Wolfgang Helfritsch brachten zwei Objekte mit, die Ticha in den 70er Jahren für das Ulk- und Unsinnsprogramm »Bananen mit Reißverschluss« des Theaters im 12. Stock im Haus des Lehrers am Alexanderplatz geschaffen hatte. Der Titel stammt von einem Sketch von Gerhard Branstner, dessen skurrile Geschichten er mehrfach kongenial illustriert hat. Kongenial darf man auch seine Illustrationen zu anderen Texten nennen, etwa von Ringelnatz, Morgenstern, Fallada und Tucholsky.