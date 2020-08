Rüstungsschmiede Hensoldt expandiert

Berlin. Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will nach den jüngsten Auftragseingängen 400 neue Arbeitsplätze in der Bundesrepublik schaffen. Noch im Laufe dieses Jahres sollten etwa 150 neue Mitarbeiter eingestellt werden, kündigte das Unternehmen aus Taufkirchen bei München an. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte kürzlich 1,5 Milliarden Euro für die Entwicklung eines neuen Radars für Luftwaffenkampfjets vom Typ »Eurofighter« freigegeben. Hensoldt, das seit 2016 dem Finanzinvestor KKR gehört, führt das Entwicklungskonsortium. Nach Angaben von Insidern will KKR das Unternehmen bald nach der Sommerpause an die Börse bringen. (Reuters/jW)