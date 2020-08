Sanktionen trotz Pandemie

Jan Woitas/zb/dpa Ohne Gnade: Nicht mal in der größten Wirtschaftskrise verzichtet die BA auf Sanktionen

Finanzspritzen für Unternehmen, Kurzarbeitergeld und vereinfachte Anträge beim Jobcenter: Die Bundesregierung präsentierte sich zu Beginn der Coronapandemie als Retter der Maßnahmeopfer. Doch so manches erweist sich nun als Lippenbekenntnis: Viele Jobcenter sanktionierten trotz gegenteiliger Bekundungen munter weiter. Wie die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion nun mitteilte, verhängten die Ämter im ersten Pandemiemonat März alleine gegen Familien und Alleinerziehende mit Kindern rund 42.000 dreimonatige Kürzungsstrafen. In 850 Fällen strichen sie den Betroffenen die gesamten Hilfsleistungen.

Vollsanktionen hatte das Bundesverfassungsgericht im November 2019 als »unverhältnismäßig« eingestuft und verboten. Seither dürfen Jobcenter die Leistungen um höchstens 30 Prozent kürzen, wenn Betroffene weniger Bewerbungen als vereinbart nachweisen, Jobangebote ablehnen oder Maßnahmen abbrechen. Die 850 Familien, bei denen die Behörden sämtliche Bezüge gekappt hatten, würden nicht als vollsanktioniert gelten, teilte die Bundesregierung mit. Hier gehe es um Aufstocker mit Einkommen. Beträgt nämlich der monatliche Zuschuss vom Amt 30 Prozent (rund 130 Euro) oder weniger vom gewöhnlichen Regelsatz von derzeit 432 Euro für erwachsene Haushaltsvorstände, falle dieser bei einer Sanktion in dieser Höhe komplett weg, erklärt die Bundesregierung. Halten sich die Eltern nur mit Minijobs über Wasser, führt das auch zum Wegfall der Krankenversicherungsbeiträge, Betroffene verschulden sich.

Im März hatte die Bundesregierung zunächst ein Verbot für Großveranstaltungen verhängt, dann mussten Schulen und viele Geschäfte schließen, in den Bundesländern galten unterschiedliche Ausgangsbeschränkungen. Auch viele Tafeln stellten vorübergehend ihren Betrieb ein. Erst ab dem 1. ­April wies die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Jobcenter an, die Sanktionen vorübergehend auszusetzen. Das betraf aber nur Kürzungsstrafen, denen Auflagenverstöße ab April zugrunde liegen. Das hatte die BA kürzlich auf Nachfrage klargestellt (siehe jW vom 13. August).

Der BA-Statistik zufolge wurden auch im April mehr als 47.000 Haushalte mit 65.000 Sanktionen, also mit zum Teil mehreren Kürzungen belegt. Einige Jobcenter hatten offenbar sogar noch einmal drastisch angezogen, wie die Behörde in der Südwestpfalz. Dort mussten im April 8,5 Prozent der Leistungsbezieher trotz pandemiebedingter Preissteigerungen und Mehrbedarfen mit gekürzten Bezügen leben. Andere Jobcenter, wie in Essen, Recklinghausen, Wuppertal, Freising, Delmenhorst und Wilhelmshaven, hatten dem entgegen tatsächlich alle Sanktionen ausgesetzt.

Im Zuge der Coronapandemie stieg die Zahl der Menschen in Hartz-IV-Haushalten an. So waren im Juli 2020 mit knapp sechs Millionen rund 7,5 Prozent mehr Menschen betroffen als noch im Januar. Das ist ein Plus von mehr als 400.000. Darunter befanden sich fast zwei Millionen Kinder unter 15 Jahren. Diese dürfen zwar nicht selbst sanktioniert werden, sind aber bei Strafen gegen die Eltern mitbetroffen.