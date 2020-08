Politische Nachwehen

Florian Boillot Teilnehmende der »Reichsbürger«-Kundgebung am Sonnabend auf der Reichstagswiese in Berlin

In Berlin gab es am Wochenanfang nur noch ein Thema: die Erstürmung der Freitreppe des Reichstags durch einen rechten Mob am Samstag am Rande der Demonstration von knapp 40.000 Coronaleugnern. Vertreter aller Bundestagsfraktionen außer der AfD äußerten ihr Entsetzen über die Aktion. Zugleich wurde über das Sicherheitskonzept des Parlamentsgebäudes diskutiert. Im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses mussten Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Vormittag erklären, wie Faschisten mit Reichsflaggen direkt vor den Eingang des Bundestags gelangen konnten.

Von »beschämenden Bildern« sprach Geisel im Ausschuss. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) habe am Sonntag mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) telefoniert. Es bedürfe jetzt einer entsprechenden Abstimmung zwischen Berliner Polizei und Bundestagspolizei, »damit das in Zukunft ausgeschlossen bleibt«, so der Senator. Der Bundestag sei zu keiner Zeit ungeschützt gewesen, behauptete Geisel. Die »Macht der Bilder« wirke aber.

Das Spektrum der Teilnehmer der Kundgebung gegen die Coronamaßnahmen habe gezeigt, dass es »eine Demonstration gegen die Demokratie, gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung« gewesen sei, sagte Geisel. Er befürwortete im Ausschuss eine generelle Maskenpflicht bei Demonstrationen in Berlin. Per Kurzbotschaftendienst Twitter kündigte er am Montag an, er werde in Absprache mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) an diesem Dienstag dem Senat vorschlagen, die Infektionsschutzverordnung entsprechend anzupassen.

Slowik sagte im Ausschuss, auch sie beschämten die Bilder vom Reichstag. Gegen 19 Uhr habe die Polizei versucht, den Zustrom von der großen Demo zur Reichstagswiese zu verhindern. Dadurch hätten viele Beamte seitlich zwischen Reichstag und Tiergarten gestanden. Gleichzeitig habe eine Sprecherin auf der Bühne einer »Reichsbürger«-Demonstration direkt vor dem Reichstag dazu aufgerufen, »geschlossen die Reichstagstreppe zu stürmen«. Somit habe die Polizei »von zwei Seiten einen erheblichen Druck auf die Absperrlinie« gehabt. 300 bis 400 Menschen, vor allem Personen aus der »Reichsbürger«-Szene, sei es gelungen, die Absperrungen zu überwinden, so Slowik.

Ein auf Youtube hochgeladenes Video spricht allerdings dafür, dass die Polizei schlicht versäumt hat, den Reichstag durch eine Polizeikette zu schützen. Es zeigt die von Slowik erwähnte Rednerin auf der Demo vor dem Reichstag. Mit überschlagender Stimme verkündet sie, man schreibe jetzt »Weltgeschichte«, ruft wörtlich: »Vor diesem Gebäude stehen keine Polizisten mehr, und Trump ist in Berlin.« Man solle sich auf der Treppe niederlassen, um dem US-Präsidenten zu zeigen, das man »den Weltfrieden« wolle. Daraufhin strömt die Menge völlig ungehindert auf die Reichtstagstreppe.

Wegen der Aktion werde wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt, erklärte ein Sprecher der Berliner Polizei am Montag laut Deutscher Presseagentur – auch gegen die Frau, die zum Sturm auf das Gebäude aufgerufen habe. Ihre Identität sei der Polizei bekannt. Wie der Berliner Tagesspiegel am Montag online berichtete, handele es sich dabei um Tamara K., eine in der Reichsbürgerszene bekannte esoterische Heilpraktikerin aus der Eifel. Unter Verweis auf das antifaschistische Bündnis »Demokratie leben« aus Aachen berichtete das Blatt, K. sei bereits 2019 bei dem lokalen Zusammenschluss der »Aachener Gelbwesten« aktiv gewesen.

Die drei Polizisten, die bis zum Eintreffen der Verstärkung den Eingang des Bundestages gegen die Menge verteidigt hatten, wurden am Montag als Helden bejubelt. Gemeinsam mit drei weiteren Kollegen waren sie bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue zu Gast. Steinmeier lobte ihr »vorbildliches Verhalten«. Man dulde »keine antidemokratische Hetze«. Die Ausschreitungen hätten »wieder einmal deutlich gezeigt: Der Rechtsextremismus hat tiefreichende Wurzeln in unserer Gesellschaft.«

Auch Regierungssprecher Steffen Seibert lobte am Montag den Einsatz der drei Beamten am Reichstag. Sie hätten »geistesgegenwärtig und tapfer« gehandelt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierung insgesamt wollten den drei danken, »die den Eingang zu unserem Parlament verteidigt haben«. Der Kovorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke, Dietmar Barsch, schlug gar vor, die Polizisten zu ehren. Mit Bezug auf einen der drei, der sich der Menge ohne Helm entgegengestellt hatte, sagte er im ZDF: »Das ist eigentlich jemand, der ein Bundesverdienstkreuz verdient hat.«

Als Reaktion auf den Vorfall am Reichstag regten Bundespolitiker von CSU und Bündnis 90/Die Grünen an, die Beschränkungen für Demonstrationen in unmittelbarer Nähe des Bundestags zu erweitern. Der CSU-Rechtsexperte Volker Ullrich schlug in Springers Welt vor, das faktische Demonstrationsverbot nicht mehr nur auf die Sitzungstage des Parlaments zu beschränken. Auch Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sieht Handlungsbedarf. Für diesen Donnerstag wollen die Bundestagsfraktionen von Union und SPD eine Sondersitzung des Ältestenrats zu dem Thema beantragen.

Bei den Demos am Samstag wurden laut Polizei 33 Einsatzkräfte verletzt, 316 Menschen festgenommen und 131 angezeigt. Insgesamt waren 3.000 Polizisten im Einsatz. Coronagegner scheiterten unterdessen mit dem Versuch, beim Bundesverfassungsgericht ein Protestcamp auf der Straße des 17. Juni durchzusetzen. Die Richter sahen den Infektionsschutz nicht gewährleistet.