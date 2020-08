Wirecard abgeschirmt

Daniel Bockwoldt/dpa Der frühere Wirecard-Manager Jan Marsalek könnte sich in Russland aufhalten

Der Finanzskandal um die Wirecard AG zieht immer größere Kreise. Die Mitglieder des Finanzausschusses im Bundestag versuchten in einer Sondersitzung am Montag erneut, die politische Dimension des Skandals aufzuklären. Ein Untersuchungsausschuss wird immer wahrscheinlicher.

Zwar wollen die Parteien der »großen Koalition« einen solchen gerne vermeiden, um ihre Minister zu schützen. Doch ein Viertel der Abgeordneten reicht, um ihn einzusetzen. Linke und FDP sind dafür: »Es kann nicht mehr darum gehen, ob wir einen Untersuchungsausschuss brauchen, sondern nur noch darum, was genau dieser untersuchen soll«, sagte etwa der FDP-Abgeordnete Florian Toncar am Montag gegenüber Reuters. Fehlen noch die Stimmen der Grünen, die zuletzt zögerten. »Falls sie uns nicht überrascht, wird ein Untersuchungsausschuss unvermeidbar«, sagte allerdings deren Finanzpolitiker ­Danyal Bayaz am Montag in Hinblick auf die Sondersitzung. Die Umstände des Skandals müssten »gründlich aufgeklärt werden, um Vergleichbares künftig zu verhindern«.

Ein wichtiges Thema dieser Aufklärung, das die Abgeordneten auch im Finanzausschuss zur Sprache bringen wollen, sind die Verbindungen zwischen Wirecard und dem Bundesnachrichtendienst (BND). Doch hierzu braucht es klare Aussagen aus dem Kanzleramt, weswegen die Ausschussmitglieder den für die Nachrichtendienste zuständigen Staatssekretär Johannes Geismann eingeladen haben. Beim ersten Termin im Finanzausschuss war kein Vertreter aus dem Haus von Angela Merkel (CDU) zugegen. Die Drohung mit dem Untersuchungsausschuss könnte dazu beitragen, die Motivation im Kanzleramt zu erhöhen. Schließlich hätten die Abgeordneten dann andere Möglichkeiten, könnten etwa Beugehaft und Ordnungsgelder ins Spiel bringen, wenn vorgeladene Zeugen nicht erscheinen.

Dass das Kanzleramt bislang so zurückhaltend agiert, hat offenkundig mit der unglücklichen Rolle mehrerer Mitarbeiter des Hauses zu tun. Unangenehm ist schon die Frage, warum sich Merkel nach einem Gespräch mit dem früheren Wirtschaftsminister und heutigen Wirecard-Lobbyisten Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) in China persönlich für den Konzern einsetzte, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, dass dieser eine Menge Dreck am Stecken hat. Dass nun zudem die Rolle der Nachrichtendienste zur Sprache kommt, was die zuständigen Politiker in Bedrängnis bringt, hängt mit der Flucht des früheren Wirecard-Vorstandsmitglieds Jan Marsalek zusammen.

Der Österreicher hatte sich, kurz bevor der Konzern Luftbuchungen im Volumen von 1,9 Milliarden Euro zugeben musste, per Privatjet nach Minsk abgesetzt. Mittlerweile soll er sich auf einem Anwesen westlich von Moskau befinden, wie das Handelsblatt am Montag berichtete. Auf der Flucht teilte Marsalek einem Vertrauten per Textnachricht mit, er habe mehrere Pässe, »wie jeder Geheimagent«. Schon früher hatte er im privaten Kreis mit guten Kontakten zu verschiedenen Geheimdiensten geprahlt, unter anderem zum BND. Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Fabio De Masi, kritisiert nun, Marsalek habe sich mit seinen BND-Kontakten gebrüstet, dennoch gebe es bislang keine klare Aussage der Bundesregierung, ob der Geheimdienst »mit dem Skandalkonzern zusammengearbeitet hat«. Das sei ein Unding.

Der Finanzpolitiker hält eine Verstrickung des BND für »wahrscheinlich« und verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Rolle des früheren Staatssekretärs im Kanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche. Dieser war bis 2018 in Merkels Haus für die Geheimdienste zuständig. Dann ging er in Rente, engagierte sich jedoch unter anderem als Lobbyist für Wirecard und kam in dieser Funktion im August 2019 unter anderem mit Merkels Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller zusammen. An dem Treffen teilgenommen hatten auch der damalige Wirecard-Finanzchef sowie ein Berater des Unternehmens. Laut Kanzleramt ging es »in erster Linie um ein gegenseitiges Kennenlernen«. Eine Darstellung, die viele Mitglieder des Finanzausschusses anzweifeln.

Aufzuklären wären zudem noch die Verbindungen Marsaleks zu russischen Diensten. Wie erwähnt, soll sich der Flüchtige laut Informationen des Handelsblatts (Montagausgabe) nun in der Nähe von Moskau aufhalten, was dem russischen Journalisten Roman Dobrochotow zufolge damit zusammenhängen könne, dass Marsalek für die russische Regierung möglicherweise »eine Art Zahlungskurier« gewesen sei, etwa für getarnte Investitionen in Libyen. Dobrochotow wiederum ist für die in Großbritannien ansässige Investigativplattform »Bellingcat« tätig – ein Sprachrohr für westliche Geheimdienste. Auch habe Marsalek über Wirecard für russische Betreiber von Onlinekasinos und Glücksspielseiten Geschäfte angebahnt, so das Handelsblatt. Dieser Sektor ist in Russland verboten.

Während die Aufklärung des Wirecard-Skandals ausgesprochen schleppend vorangeht, wird seine Dimension immer größer. Was die Sondersitzungen des Finanzausschusses bringen, bleibt abzuwarten. Der Untersuchungsausschuss wird wahrscheinlicher.