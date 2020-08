Indien: Weltweit meiste Coronaneuinfektionen

Neu-Delhi. Die indischen Behörden haben am Sonntag so viele Neuinfektionen binnen eines Tages mit dem Coronavirus SARS-2 gemeldet wie nie zuvor. In den vergangenen 24 Stunden seien 78.761 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Neu-Delhi mit. So viele Infektionsfälle binnen eines Tages sind seit Beginn der Coronapandemie noch in keinem Land nachgewiesen worden. (AFP/jW)