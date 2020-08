Israel: Streik von Laborangestellten

Tel Aviv. Aus Protest gegen Überlastung in der Coronakrise sind am Sonntag rund 2.000 Angestellte öffentlicher Labore in Israel in den Streik getreten. Im Rahmen des Streiks werden bis auf weiteres nur noch lebenswichtige Tests ausgewertet und nur Corona­infizierte informiert – nicht aber Menschen, deren Tests negativ ausfallen. Von dem Streik betroffen sind Labore in Krankenhäusern, von Krankenkassen sowie in weiteren öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Seit Beginn der Pandemie müssten viele Laborangestellte zahlreiche Überstunden leisten, berichteten israelische Medien am Sonntag. Laborangestellte hatten schon mehrmals auf Demonstrationen gegen ihre Arbeitsbedingungen protestiert. Verhandlungen mit dem Finanzministerium endeten ergebnislos. (dpa/jW)